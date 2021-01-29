李宣榕日前推出個人首張專輯《好好》，為唱片宣傳，向TVBS《女力報到－好運到》劇組告假3個月，近期終於回歸。29日赴樸樹咖啡擔任一日店長，除了學煮咖啡、也推廣庇護工場年節禮品。她透露私下愛喝咖啡，起床睜開眼就要喝，赴屏東拍戲時，還特地把咖啡機搬到宿舍，工作人員都擔心她喝過量，她強調沒成癮、不會心悸，睡前喝咖啡也能入睡，笑說：「可能平常拍戲太累」。

隨著《女力》第五季劇情延伸，李宣榕飾演「朵拉」前幾季背負著「班長」包袱，總在照顧別人，「朵拉」近期回歸，她透露劇情沒有太大變動，一樣會「東管西管」，像是鯰魚哥、王沛語等碰上愛情困擾，總會一對一私聊，就像回到當兵時「班長小房間」。李宣榕說，自己本身會傾聽朋友訴苦，會當愛情諮商師？她大笑：「不能這麼說，我自己都沒有」，嘆沒時間、沒機會談戀愛，全被工作「無縫接軌」。

過年將至，難免有親戚關心工作、有無男友等，34歲的李宣榕至今仍單身，她不刻意設定擇偶條件，認為相處的來最重要，也不排斥姊弟戀。不過她認為在愛中不應有限制，但若未來走進婚姻，仍會考量現實層面問題。

她父親去年1月歸回天家，這一年來她多陪伴媽媽，也鼓勵媽媽參與戶外活動，而她對父親思念也未停止，「想哭的時候就抒發一下，不刻意壓抑，我知道他一定過得很好」，偶爾會看看父親照片向天對他說話，但目前還沒夢過父親，她輕鬆笑說：「可能我爸知道我睡覺時間不夠」。

(中時 )