春節即將來臨，蘿蔔糕是象徵吉祥深受喜愛，豐原醫院營養師提醒，糖尿病患者要注意，以往每當年後，10位患者中有6人因血糖控制不好回診，常在春節期間一餐吃很多，下一餐吃很少，造成血糖明顯起伏，有的還將蘿蔔糕當正餐在吃，造成血糖飆高。

營養師賴侑伶指出，蘿蔔糕和飯都屬於澱粉類食物，3塊蘿蔔糕等同7分滿的白飯，年後常有阿公、阿嬤糖化血色素升高，多出正常值1-2％(正常值7)，主要是將7、8塊蘿蔔糕當正餐吃，其他蛋白質、蔬菜也沒有補充，造成血糖一下子上升。

或是以為午餐吃很多，晚餐改吃清淡少一點，以為血糖會回到正常值，但往往忽略血糖下降速度並不會那麼快，反而易造成血糖控制上出現問題，產生頭暈、口渴、疲倦、尿多等症狀。

賴侑伶表示，春節期間血糖並沒有放假，慢性疾病患者、糖尿病患者都應該注意血糖、血壓的控制，含醣食物及高鹽食物要盡量避免食用，三餐均衡飲食，才能減少春節後血糖攀升。

(中時 )