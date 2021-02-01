歐陽娜娜近年將演藝重心移往大陸，常參與許多節目與各大典禮表演，讓她的人氣扶搖直上，近來更獲邀參加大陸央視春晚節目，未料昨（31日）現身北京機場準備前往彩排時，竟遭不明男子頻頻騷擾，不僅被拉扯頭髮之外還被索吻，隨後警方獲報將該男帶走後，才讓整起機場驚魂記就此落幕。

歐陽娜娜昨（31日）現身北京機場，據悉是要赴大陸央視春晚彩排，沒想到竟遭一名陌生男子騷擾，不僅頭髮遭到對方拉扯之外，還一直要向歐陽娜娜索吻，頻頻追問：「我能親你嗎」，讓歐陽娜娜嚇的花容失色，工作人員也緊急將她帶離現場並大聲呼救，機場警察獲報後前來了解狀況，不過該名男子則是堅稱：「我認識歐陽娜娜，是工作人員攔著我」，但仍被警方帶離現場，而歐陽娜娜工作人員也提供事發影片協助調查。

騷擾歐陽娜娜的男子遭警方逮捕。（圖／微博）

歐陽娜娜工作室也在凌晨3點發聲明證實此事，並強調她目前身体健康、情绪平穩，也已經完成今日工作，希望外界不要過於擔憂，並感謝事發當時趕來幫忙的員警，以及路過的熱心民眾協助調查，並強調會持續關注整起事件後續發展，也會加强對歐陽娜娜的安全保護，而歐陽娜娜也在微博報平安：「剛剛工作完，放心，我是安全的」，才讓所有人鬆了一口氣。

歐陽娜娜工作室發聲明強調她安全無虞。（圖／微博）

歐陽娜娜在微博報平安。（圖／新浪綜藝微博）

對此網友也紛紛留言關切：「機場秩序管理好保護好她，希望不要再發生這種事情」、「拜託了，以後請一定要好好保護她，要時刻注意她的安全」、「以後所有工作能不能有個男性工作人員隨行啊」，不難看出粉絲們也飽受驚嚇。

(中時新聞網)