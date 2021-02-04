財政部4日下午將公布2020年11月、12月期統一發票中獎張數與清冊，據透露，11、12月期統一發票千萬特別獎中獎號碼「77815838」中獎張數13張、200萬特獎「39993297」中獎張數15張，有民眾僅花25元買茶飲就中了千萬大獎，賺了個大紅包好過年。

各連鎖通路也陸續公布統一發票中獎情形，以7-11來說，11月、12月期發票開出2張千萬元特別獎、2張200萬元特獎。

7-11千萬大獎得主分別在台北市中山區松怡門市花25元買茶飲及台北市大安區恆安門市購買155元民生用品。2名200萬元得獎者，一人在高雄市左營區巨漢門市購買123元的礦泉水與民生用品等，另一人則在台南市中西區頂美門市購買95元的民生用品。

全家便利商店11、12月期統一發票，共開出2張1000萬元特別獎及1張200萬元特獎。

千萬元特別獎得主分別於屏東長安店及恆春麗園店，分別花費95元、60元皆不到百元幸運中獎，其中，消費者在恆春麗園店購買Lets Café中杯經典冰美式幸運獲獎。200萬元特獎的幸運消費者在員林富城店購買飲料就中獎。

全聯福利中心也開出1張千萬特別獎、1張200萬特獎。

全聯所開出的千萬特別獎，消費者共花費499元，購買珍香豬五花肉條、雞胸肉（去皮）、吳郭魚（大）、老鷹紅豆麻糬、義美芝麻湯圓、桂冠花生湯圓、紀文小魚卵捲、青蔥（田尾）、香草園洗選蛋等商品。另外200萬元特獎幸運兒則是消費鴻喜菇與餅乾等商品，花費金額281元也幸運中大獎。

財政部也提醒2020年9月、10月期統一發票，千萬特別獎中獎號碼「42024723」與200萬特獎中獎號碼「64157858」分別還有5張與4張未領，兌領時間僅到3月5日，還未領的民眾趕快兌領，避免與財神爺擦身而過囉！

(中時 )