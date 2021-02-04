年關將近，台北市長柯文哲4日清晨前往萬大魚類批發中繼市場、第一果菜批發市場視察，慰問工作人員和業者辛勞，他指出，很多工程在改建、有些要追加預算，以前編列預算，太注重硬體忘記導入軟體也要錢，還要回去討論、想想看，很多要改革。

柯文哲今早5時許，先前往位在華中橋下的魚類批發中繼市場，他致詞時表示，去年整年受疫情影響，盼大家再撐半年，疫情應該就會過去，目前市場是暫時的地方，有需要市府幫忙可隨時告知，雖然是過渡期還是弄好一點。

隨後，柯文哲再前往第一果菜市場，他提到目前還在秋冬防疫專案，盼大家配合政府在拍賣場要戴口罩，相信未來一年，除了繼續對抗疫情，也繼續努力興建、改建市場。

柯文哲認為，很多工程都在改建，有些要追加預算，看工期是否要調整，最難的是導入計畫，除興建軟應體設施，還要推廣垃圾不落地、乾溼分離、垃圾減量、電子支付、招牌設計與動線，應比照南門市場做導入計畫。

對於要追加多少預算，柯文哲說，以前編預算，常犯的錯誤就是都太注重硬體預算，忘記軟體導入也要錢，蓋環南市場時就發現軟體導入要花6000萬，他也提到，工期是不用延，但過程要更流暢，要回去討論、想想看，很多要改革。

魚類批發中繼市場去年3月遷入，原魚市場也已拆除，未來將成為果菜市場中繼，待果菜市場搬入中繼後，開始興建果菜市場，完工後遷回並拆掉中繼，再興建魚類批發市場，整體工程預計2029年4月完成。

(中時 )