朱爾的峽谷房讓評審史考特麥基維雷相當驚豔。（TLC旅遊生活頻道提供）

身為雙胞胎兄弟，強納森和朱爾的競爭打從出娘胎就已開始，但是沒有任何一次像他們主持的節目《房產兄弟大對決》這樣意義非凡。這是一個預算高達數百萬美元的房屋翻修買賣競賽，房產兄弟強納森和朱爾在節目中一較高下，看誰能用最高價與獲利賣出與團隊協力翻修的美宅。

這場翻修舊金山灣區房產的競賽，將分客廳、廚房、臥室等數個空間分次進行，每翻修完成一個項目會請到一個(組)TLC頻道受歡迎的翻修節目主持人擔任評審，選出當集優勝者。經過討論，強納森和朱爾決定從給人第一印象的「前門和客廳」翻修起。而首集擔任評審的來賓則是兩人好哥兒們－有裝潢界阿湯哥之稱的史考特麥基維雷。

每改造完成房子的一部份，會請來他們熟悉的翻修專家好友前來評鑑選，贏的人有獎勵、輸的人則有懲罰，過程緊張刺激，而這場比賽賣屋的獲利則將全數捐給慈善機構。《房產兄弟大對決：舊金山灣區》每週五晚上10點TLC旅遊生活頻道首播。

(中時 )