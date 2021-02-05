「雞排妹」鄭家純控歌手翁立友伸鹹豬手一事最近炒得沸沸揚揚，今(5日)翁立友預告將開記者會，但已進入司法程序，不開放提問，而雞排妹也放話會參與，勢必再掀起一場風雨。對此，兩性專家黃越綏昨(4日)發文，強調很欣賞雞排妹，然就她對翁立友的了解，不太相信男方會做這種事，並說第一時間雞排妹反應不太對，「如果事情屬實，她應該當場斥責並蒐證提告不可縱容。」

黃越綏昨在臉書寫下，看到近日翁立友和雞排妹的紛擾，令她驚訝不敢置信，如果翁立友當下真的有伸鹹豬手，她認為雞排妹正確的反應應該是當場斥責，「倒是我真的不太相信專業的翁立友，會做出這種輕薄的動作，會不會因為表演舞台上講究娛樂的效果，導致雙方在互動上的認知有所誤解。」

翁立友今將現身，但不開放提問。（圖／中時資料照片）

談性騷每講一次就難過，雞排妹淚喊「示範到哪才夠?」（影片／Youtube）

黃越綏透露，對翁立友的認識除了是孝子之外，也很提攜後進，早年因豬哥亮的託付，他對資歷淺的謝金晶十分關照，私下更常參與弱勢和公益餐會的義演，外界也對他評價很好，黃越綏最終表示，人和人相處難免產生衝突，如果能化敵為友，之後仍能同台也絕非不可能。

黃越綏發文。（圖／翻攝自黃越綏臉書）

而翁立友昨透過公司豪記唱片宣布今將站出面對一切，雞排妹則在臉書分享翁立友的記者會通知，放話將到現場直球對決。雞排妹先前透露，翁立友的公司曾打給她經紀人，問雞排妹方面「到底想怎樣？」有意放出錄影影片，然雞排妹說，性騷擾的行為鏡頭拍不到，加上她之前告過媒體，整個過程噁心令她不想再經歷一次，無意提告。

(中時新聞網)