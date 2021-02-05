雞排妹闖記者會氣氛火爆 翁立友公司上演「調虎離山計」

「雞排妹」鄭家純日前自曝遭到台語男歌手翁立友性騷擾，雙方先後開記者會，在翁立友記者會上險出現雙方對質畫面，鄭家純想直球對決卻碰釘子，更在現場遭到公關公司和記者不友善對待；事後昔日時代力量發言人吳崢也跳出來挺鄭家純，「如果今天我是她可能也沒有這麼勇敢」。

鄭家純日前指控主持尾牙時，被台語男歌手翁立友摸臀部性騷擾，多日來鬧得沸沸揚揚，鄭家純先開記者會講清楚事情來龍去脈，翁立友也在今日下午2點開記者會，也強調此事已進入司法程序，不接受提問，但提到母親和阮玲玉的事情，無奈透露「人言可畏」。

謝謝吳崢 前天長輩傳給我的鼓勵訊息，分享給大家： 「勇者無懼、智者無慮、仁者無敵。」 由雞排妹ili鄭家純發佈於 2021年2月4日 星期四

而鄭家純4日就撂話會去記者會，今日她也準時出席現場卻遭到阻擋，現場更僵持將近一個小時，直到她離開記者會才得以進行，她也在場外開直播對決，更酸對方「離開適用逃跑的」；記者會結束後，昔日時代力量發言人吳崢也跳出來挺鄭家純，點出她頂著巨大壓力，還能沉著冷靜應對，讓他非常敬佩他的勇氣。

鄭家純也感謝吳崢的肯定，且在臉書提出近日來收到長輩給的鼓勵，「勇者無懼、智者無慮、仁者無敵」。

雞排妹在2012年爆紅後，就因為穿著和直言不諱的個性經常引人議論，2020年底才和整形診所發生爭執，延燒到互相提告的局面，如今又自曝遭廠商老闆和男歌手翁立友性騷擾，爭議不斷，因此有網友不禁封她「真女戰神」。

翁立友陷性騷親曝始末 「雞排妹」突闖會場嗆爆?

(中時新聞網)