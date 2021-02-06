大陸當局一向積極管控演藝行業不手軟，從限古令、限韓令，到封殺劣跡藝人等，女星鄭爽近日因為代孕棄嬰的風波，從當紅藝人瞬間掉到谷底。近日中國演出行業協會公布一份新的演藝人員管理辦法，除了要求明星重視私德，也放出洗白條件，稱因行為不同，封殺的限期從1年、3年、5年到永久不等，藝人可以在抵制期滿的3個月前提出申請，由當局評估可否從劣跡藝人名單中除名，不知鄭爽被判的封殺期限為何。

先前范冰冰涉及逃稅、文章涉出軌、柯震東涉毒等，該藝人的作品都隨即被下架或停播，廣告代言也一夕全無。據《新浪娛樂》報導，中國演出行業協會5日發文宣布新一版「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」，3月1日起開始實施，內容特別提到關於劣跡藝人的處理辦法。

中國演出行業協會公開劣跡藝人復出辦法。（圖／翻攝自中國演出行業協會微博）

「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」中第8條明確表示，藝人不得出現危害國家統一、煽動民族仇恨、酒駕、吸毒、違背社會公序良俗等不良行為，若違反了，根據第15條，「違反從業規範情節輕重及危害程度，分別實施1年、3年、5年和永久等不同程度的行業聯合抵制」。

辦法中第18條中進一步說明：「受到聯合抵制的演藝人員需要繼續從事演出活動的，本人或者其所屬單位應當在聯合抵制期限屆滿前3個月內向道德建設委員會提出申請，經道德建設委員會綜合評議後，給予是否同意復出的意見。對符合復出條件的演藝人員，由中國演出行業協會向會員單位和個人通報，取消聯合抵制措施，並監督引導其參與行業培訓、職業教育、公益項目等活動，改善社會形象。」若經許可就可復出。

央視評論劣跡藝人想復出沒那麼容易。（圖／翻攝自央視新聞微博）

「央視新聞」官博昨轉發相關消息，評論：「學藝先學德，演戲先做人」，知名度越高的藝人越需要自律，「一旦玩火，就會帶來惡劣影響。端了演藝這碗飯，就要守住行業規範，在德藝上均有追求，演藝道路才能越走越寬敞」，其他網友則說：「劣跡藝人應該永久封殺」、「落實一個標準好嗎？同樣是出軌，李小璐沒法出來，陳赫天天蹦躂」、「不同程度看關係和錢嗎」、「『協會同意』就是可商量可操作的……」。

(中時新聞網)