部立桃園醫院清零計畫完成，前進指揮所昨解編，衛福部長陳時中還在記者會上點名前進指揮所指揮官王必勝，頭髮白了很多，意外成為關注焦點。王必勝日前才說，解除指揮官任務回家後，最想做的就是剪頭髮，結果昨晚又在臉書PO文「我的頭髮要不要剪現在兩派看法很分岐」，再度引起網友討論。

在前進指揮所解編的前一天，王必勝6日曾在臉書發文「有人問我，如果解除前進指揮所任務回家，最想做什麼？」結果他的答案就是剪頭髮，不過昨晚王必勝再度發文「我的頭髮要不要剪，現在兩派看法很分岐…呵呵，再看看」。

網友留言除了感謝防疫團隊，有人爆笑回應「有人說你髮型像孔劉」、「不要剪，直接綁辮子」，有人說「我投剪髮一票，會感覺比較俐落」；也有人認為「頭髮是辛苦日的回憶」、「不剪還是很帥啊」、「現在的髮型很有型，可以考慮繼續留下去喔」。還有網友說王必勝要不要剪髮已經是全國話題了，建議開一個「王必勝執行長剪髮直播秀」開放大家抖內好了。

桃醫1月12日爆發院內群聚感染，陳時中擔心疫情持續擴大，1月18日決定成立桃醫前進指揮所，歷經21天，指揮中心昨天宣布前進指揮所任務解除，陳時中昨天在記者會中感謝大家的辛勞，尤其是前進指揮所指揮官王必勝。王必勝昨晚則在臉書表示，願台灣是這個亂世中的淨土，桃醫很快會回到第一線，繼續守護國門，他也會繼續盡該盡的職責，王必勝說，能為大家做點事，是他們無上的光榮。

疫情最新情況 指揮中心記者會｜2021.2.7

(中時新聞網)