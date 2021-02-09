賀歲片《我沒有談的那場戀愛》將在小年夜（10日）上映，昨（8日）由2位導演領隊吳慷仁、艾怡良、傅孟柏、劉容嘉等主演，準備了貼滿「好」字的香蕉、梨、橘子、蘋果等貢品，低調的前往台北霞海城隍廟禮拜祈福，希望能替電影「招來好結果」！

祈福結束後，雙導和主演群也寫下了心中的理想票房裝入時空膠囊，等待日後揭曉。片中飾演吳慷仁愛情鐵板的劉容嘉主持魂上身，當場開始逼問眾人，吳慷仁引用了艾怡良在首映會上的承諾，以「好想跟怡良一起開演唱會」形容心中的數字，艾怡良則說「當然是我們的總和」，傅孟柏再次使出冷笑話：「我已經在請李英宏幫我上音樂課了。」

演技最差的許智彥導演在不敵眾人的「圍堵」下，只好洩漏另有商演不克前來的9m88委託自己的答案：「她的比她的名字再多一點，我的又比她的再更多一點！」另一位導演徐譽庭則借用星座專家唐綺陽老師的運勢分析形容「二月是因果顯現的月份，你的過去有多努力，就會呈現什麼樣的結果」，讓所有人都發信心十足地喊「喔」。

該片日前於北中南陸續舉行了首映會，外界紛紛盛讚吳慷仁在片中把演技化為無形的精彩演出，吳慷仁承認之前一直太在意一些肯定，反而適得其反，所以有一陣子很低潮，就是那個時候徐譽庭替他寫下了這個角色，所以百分百信任的把自己交給了她，徐譽庭的嚴格反而幫他面對了自己的焦慮：「這部電影真的太有療癒力，我很喜歡現在的自己。」吳慷仁也透露初一到初三，都會快閃北中南影廳謝票，艾怡良、9m88也會接力跟觀眾「親密接觸」。

(中時 )