「蛇姬」林采緹是演藝圈著名的性感女星，她以甜美臉蛋和魔鬼身材，穩坐女神寶座，近日適逢新春，林采緹則到宜蘭礁溪渡假，而樂於在網上分享日常的林采緹，也不忘放送福利照，只見林采緹辣穿泳裝泡溫泉，大方露出纖細水蛇腰，而當林采緹一挺胸，泳裝更是快包不住上圍，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

人在宜蘭渡假的林采緹，在網上曬出一系列出遊照，林采緹也不忘放送福利，大方曬泡湯照，只見林采緹身穿兩件式比基尼，胸前流蘇設計讓她的傲人上圍更顯豐滿，而林采緹一個挺胸、扭腰，讓她好身材全都露，泳裝更是快包不住林采緹的上圍，美胸呼之欲出，畫面超養眼。

不只泡湯照，林采緹也到泳池旁拍照，開心直呼：「再曬一波」，辣穿泳裝的林采緹，在泳池旁挺翹臀大秀好身材，林采緹前凸後翹的身材曲線全都露，S曲線超級不科學，舉手投足相當俏麗。

而林采緹曬泡湯照的日子，恰巧是西洋情人節，曾有過一段婚姻的林采緹也感性寫下：「情人節快樂 願大家都能遇見值得的人，懂你的真實 懂你的純粹，而不是那些權衡利弊後的喜歡，這個世界很複雜也很現實，但愛的本質不會改變」，林采緹認為，真正的愛沒有公式、也無法解釋「即使心裡那塊淨土被現實埋得很深，但還是依然要好好守護著，願你我都能被這世界溫柔對待」。

(中時新聞網)