天后王菲近來深居簡出，不過一舉一動仍是外界關注焦點，近日，音樂人臧鴻飛在微博曬出一張合照，王菲也現身照片中，只見留著俏麗短髮的她，看起來狀態還是相當好，完全不像51歲，令網友相當驚豔。

臧鴻飛15日深夜在微博寫下：「姐說新T很好看，我覺得姐說得對，大家支持嫣然新T恤呀！」並曝光一張大合照，原來王菲趁著新年，帶着女兒李嫣團拜，並宣佈嫣然推出新製作的T恤。

王菲近照曝光宛如少女。(圖／翻攝自臧鴻飛微博)

照片中王菲頂著俏麗短髮，一手托腮坐在地上，露出燦笑的她，看起來狀態相當好，讓網友都驚呼「終於看到2021新鮮的王菲」、「王菲太可愛了」，不少人更認為她都沒變老，宛如少女般的凍齡美貌，和剛出道時幾乎沒太大差別。而坐在後面的李嫣，則嘟嘴對著鏡頭比YA，看上去相當甜美可人。

王菲和前夫李亞鵬在女兒李嫣出生後，就發起為唇顎裂出生缺陷兒童及家庭提供服務的「嫣然天使基金」，即使兩人離婚，仍持續為基金會出力，而天生患有唇顎裂的李嫣，也在接受3次手術後，已漸漸看不出痕跡了。

而李嫣也沒因為唇顎裂而自卑，活得充滿自信，如今14歲的她，也已長得亭亭玉立，還有雙逆天長腿，越來越有媽媽王菲的神韻，讓不少網友都很期待她長大後會有怎樣精采的表現。

(中時新聞網)