海軍臉書昨天貼文，要官兵節制飲食，水線是騙不了人的，還配了張動漫圖，把軍艦當成軍事級體重計，引起廣泛迴響。

海軍臉書貼文內容說，火鍋、燒肉、甜點，小年夜吃到初三，是不是覺得褲頭有點緊？，衣服二纜有點吃力？

貼文把軍艦比喻成一台軍事級體重計，精準反映出大家的體重，並畫了張動漫；藉此隱喻，過年前，軍艦在水線之上，過年後，官兵收假上船，軍艦隨即下降過水線之下。

臉書貼文指出，小海錨們，記得節制飲食，水線是騙不了人的。

(中時 )