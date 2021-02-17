27歲日本寫真女星百瀨桃因M罩杯巨乳受到矚目，原本是幼稚園保育員的她，被挖角成為寫真女星，去年參加綜藝節目更因為驚人的身材爆紅，被封為「最強巨乳」，工作量激增，然而她日前卻坦言，曾因為自己的巨乳感到自卑，連買內衣都十分困擾。

據日媒《ORICON》報導，百瀨桃在開始拍攝寫真前，常因不科學的大胸部被女生討厭，連去泡溫泉都會被陌生人議論紛紛，「這是什麼」、「好噁」，讓她感到十分受傷，久而久之變得自卑，是在上節目後，主持人形容她重達10公斤的巨乳是「和平的象徵」，加上慢慢踏入寫真界，才變得越來越有自信。

百瀨桃如今也已經釋懷，認為大胸是闖蕩演藝圈的秘密武器，但由於胸部太大，還是為她的生活帶來許多不便，她透露要剪指甲時，還要先把胸部左右分開，「趁著縫隙把膝蓋夾起來，因此上半身不脫光沒辦法剪。」內衣也得專門從國外買，否則都沒有她的尺度。

現在賺比較多錢了，百瀨桃會去訂製內衣，還曾被對方問說，「這是誰要穿的啊？」短短時間內，百瀨桃的心境從想將巨乳藏起，到現在能活躍於演藝圈，她坦言雖然有壓力，但工作環境令人安心，心情反而變得開朗，未來她還想挑戰遊戲直播主的工作。

(中時新聞網)