日本桌球天后福原愛2016年和台灣桌球運動員江宏傑結婚，婚後隨夫搬到台灣，夫妻倆育有一對子女，家庭生活美好又甜蜜，不過她最近在日本節目《徹子的房間》透露以後會回日本的想法，引起外界震驚，紛紛議論起夫妻倆未來的動向。今（19日）有網友轉回覆PTT詢問「福原愛算正妹嗎？」的文章，並曬出13張珍藏照，其他網友看完都笑翻了。

有名網友在PTT八卦版PO出以「福原愛算正妹嗎？」為標題的內容，提到福原愛小時候練桌球影片超級可愛，成年後嫁給帥哥江宏傑，因為名氣勝過男方被外界稱江賺到，忍不住好奇福原愛算不算美女？另名網友則針對此題做回覆：「不錯吧，我有蒐藏了一些美照，小時候和長大對比沒甚麼差別，大家看完覺得呢？」

照片中，一路記錄著福原愛從幼年到長大打桌球的模樣，雙眼直盯著又圓又小的乒乓球，時不時吐舌頭、抬高額頭或皺眉，神情十分認真，卻有幾張照片捕捉到沒拍好的瞬間，讓網友看了大呼：「為什麼你都蒐藏這種表情的」、「福原愛欠你多少錢」、「害我上班笑出來，喵的」、「下面幾張是林美秀吧」、「你贏了，突然覺得很糟」等。

福原愛從3歲開始打桌球。（圖／PTT）

福原愛認真打球的照片沒拍好，慘被網友PO上網。（圖／PTT）

然而，還是有部分網友正經的分析福原愛的外貌，認為她算是可愛型的女生，「不會用女明星標準去看她，女運動員的話遠在平均之上」、「看過本人很瘦，跟印象中媒體上肉肉的不一樣」、「素顏來說很強了」等。

(中時新聞網)