變性人罔腰真懷孕？街訪民調「男人生子」OK嗎

原是男兒身的網紅「罔腰」，3年前赴泰國變性成功，昨(18日)突然在社群網站PO出巨肚照宣布懷孕，透露寶寶已12週大，甚至還PO出超音波照與高醫檢驗單，代表有圖有真相，消息一出震驚全台灣。稍早晚間10點40分，她的前男友鳳梨也在直播中開罵了，直言自己被害到整天沒吃飯，直到現在才吃第一餐。

變性網紅罔腰自曝懷孕，一時間轟動全台灣，也讓她的前男友鳳梨成了全台媒體追問的對象，讓鳳梨既生氣又無奈，剛剛更在IG開直播大吐苦水，表示從一睡醒手機電話與LINE就被記者打爆，一直打到下午2點半，讓他真的受不了。

鳳梨說，他與罔腰分手快1年，怎麼什麼事都要來找他，「我會知道嗎？會嗎？什麼事情怎麼會問我呢？我怎麼知道有沒有可能？我會知道嗎？我能亂講嗎？」更不滿媒體把他照片放在新聞中亂帶風向，害其他不知情網友以為他又怎麼了，害他莫名其妙被罵，也害他到現在才吃第一餐。

更扯的是，還有網友以為是他把罔腰的肚子搞大，讓鳳梨氣飆髒話，要酸民不要整天捕風捉影，亂講話抹黑他。而鳳梨的開罵直播也一度吸引超過7千多位網友在線看熱鬧。

而早前鳳梨也在臉書PO出5點聲明，回應罔腰懷孕事件，「我只是想好好靜靜的生活有很困難嗎？！不要再打電話也不要再私訊，不要再到我公司打擾也不要到住所等待，已經影響到我的家人、員工了。我已經回應完畢了，1.我不知情2.我沒過問3.關我什麼事？4.若屬實，我給予祝福5.全部用到我照片的媒體麻煩撤除以上。」更在回應網友留言時，無奈說：「到底她們當事人不接電話、不回應，關我什麼事？！煩我幹嘛？？？」

(中時新聞網)