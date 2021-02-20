今（20日）是補班日，不過外出要注意空氣品質。從今天起空氣品質不佳，初估空品黑暗期至少持續5至7天。今天上午6時，環保署空氣品質監測網已出現紅色警示。環保署提醒，崙背地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南、高屏地區、觀音地區，尤其是敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

據環保署資訊，今天宜蘭及花東地區為「良好」等級，北部、竹苗地區為「普通」等級，中部、雲嘉南、高屏地區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。

天氣風險公司總經理彭啟明在在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今晚明晨空曠地區仍有機會出現10度以下低溫，各地日夜溫差都相當大，早起的朋友或年長者也請多加件衣服保暖。目前看來下週一前天氣都大致穩定，週日可以把握機會外出走走。

彭啟明PO文指出，也因為未來一週沒有太明顯的天氣系統，預期台灣附近的污染物會逐漸累積，使西半部的空氣品質隨之惡化，明天起開始有亮起橘燈甚至紅燈的機會。

(中時新聞網)