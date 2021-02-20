頭條開講

有人提到一個神秘的巧合，李扁馬連任首場選舉都慘敗，難道是魔咒？比如李登輝1996年連任 ，1997年地方選舉慘敗；陳水扁2004連任，2005年地方選舉輸到只剩6席；馬英九2012連任 ，2014縣市長選舉崩盤；總統蔡英文雖然第二任聲勢很強，但2022效應會不會出現？名嘴謝寒冰分析認為，李扁馬因沒有連任壓力，所以做了第一任不敢做的事，讓人民反感，蔡英文也是如此。

謝寒冰在中天政論節目《頭條開講》表示，蔡英文有一點比較不同的地方，通常連任那一屆的票數，會比第二任低，可是民進黨剛好相反，阿扁連任就比他當選的那屆高，蔡英文也是一樣 ，連任時拿到817萬票，比她當選的那屆高。

至於會不會出現鐘擺效應？謝寒冰認為，八九不離十，連任代表民眾對那人很信任，但為什麼第二任縣市長會慘敗，那是因為通常連任之後，沒有連任壓力，所以第一任不敢做的事，連任成功之後就會開始做，開始做之後，民眾就會產生反感，反感就會直接反應在縣市長選舉上。 蔡英文也做了同樣的事，第一任時萊豬她不敢通過，等到一連任就馬上推萊豬，因為不用演了，這樣一來惡劣的印象一定會形成。

謝寒冰接著表示，民進黨連任後在國會獨大，這次它在國會也是贏得很漂亮，在這種情形下 ，它很多東西倒行逆施，完全不顧民意，作法太囂張，都會引起人民的危機感，會認為縣市長選舉再讓民進黨拿那麼多，那還得了，所以這會反映人民的心態。因此，2022六都選舉對在野黨而言可說相當有機會，但是國民黨若不團結，也不一定會贏。

(中時新聞網)