「國標舞女王」劉真去年3月病逝，享年44歲，事隔近一年，老公辛龍仍無法走出陰影，有談話節目選在「雙雙節」，也就是她生前每個月固定會和辛龍慶祝的日子，曝光過去上節目談老公的珍貴畫面，一幕幕讓網友看的心疼不已。

談話節目《單身行不行》YouTube頻道，選在昨（22日）劉真生前每個月固定會和辛龍慶祝的「雙雙節」，釋出昔日上節目談老公的珍貴畫面，她表示過去身邊不乏追求者，但最後選擇和辛龍互許終生，除了是時間點對了，加上辛龍不同於一般追求者是發動物質攻勢，而是直接表明想認真談一段感情，讓她向來堅強的心因此被打動。

辛龍至今仍走不出喪妻之痛。（圖／中時資料照）

在節目中劉真只要提到「我老公」三個字，都可以看到臉上洋溢幸福笑容，她透露有次在打掃女兒弄髒的地板時，一度難掩怒火準備要發飆，辛龍竟形容她當下樣子美得像一幅畫，更強調陪女兒玩的畫面，是為人母親最美的時刻，劉真表示當下聽完雖然愣掉，也瞬間怒火全消，從夫妻倆的互動，足以看出辛龍對她的呵護，不是能用一般言語來形容。

辛龍在劉真病逝後，和女兒霓霓相依為命，始終未走出喪妻之痛的他，幾乎未在螢光幕前露面，去年9月在臉書發文，曬出劉真在金鐘獎追思故人影片裡的畫面，雖沒留下任何文字，但思念愛妻之情表露無遺，相隔近5個月，過年時再度於臉書發文：「牛年來臨了」，短短5個字吸引不少粉絲留言打氣，希望他能早日走出陰霾。

(中時新聞網)