在暢銷系列電影《哈利波特》中飾演要角「妙麗」走紅全球的英國女星艾瑪華森(Emma Watson)，在廣大影迷的守護下，從小女孩長成了30歲的成熟女性，本以為相當注重女性主體意識的她，會一直堅持這份熱愛的工作，不料近日爆出她將暫時息影，被推測是因婚事而無心演藝事業。

以童星身分出道的艾瑪華森，可以說是在鎂光燈下長大，還是好萊塢難得沒走歪的童星，她在學業及演員工作上始終保持優異，在《哈利波特’》之後，又被迪士尼選為真人版貝兒，2019年成了經典文學作品《小婦人》電影版的瑪格，足見在演藝圈有著舉足輕重的定位，而隨著她的成長，外界都對她的感情狀態相當關心，等候著她「定下來」的好消息。

艾瑪華森名利雙收，小小年紀已成為富比世榜上前幾名的女富豪，而她並未因財富及名氣而驕傲，多年來始終以國際明星身分推廣男女平權，曾說過「自己就是自己的另一半」，但多年來一直都在談戀愛，也樂於邁向結婚、生子這樣傳統人生階段，艾瑪在2019年被拍到於倫敦跟一名男子熱吻，事後男方被起底是美國加州企業家李奧羅賓頓(Leo Robinton)，兩人至今交往1年半，感情始終甜蜜，去年底小倆口被拍到在西班牙知名度假天堂伊比薩共度幾個星期，如今兩人一同回到洛杉磯，仍舊以悠閒的步調恬淡生活，也沒有接拍新片的消息。

據《每日郵報》報導，艾瑪華森的經紀人證實，她確實沒有新行程，不但沒排定工作計畫，甚至決定暫時不接新戲，要息影一段時間好好休息，而因不久前艾瑪被目擊無名指似乎被套上婚戒，推測她可能秘密訂了婚，因此外界揣測他正和男友李奧羅賓頓計畫著婚事，無心演藝工作，才做了暫時息影的決定。

(中時新聞網)