彰化縣環保聯盟、彰化縣醫界聯盟等10幾個團體，聯合在人來人往的彰化火車站前廣場發起「公投簽署搶救桃園藻礁」，號召聯署，共同為搶救世界級的千年形成桃園藻礁海岸努力。（吳敏菁攝）

彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文表示，藻礁是台灣也是全世界的珍寶，要建造「天然氣第三接收站」，除了可以採台北港替代方案，最好的方法就是徵收六輕工業園區的一小部分，不但能立即建造，同時也能減少石化產業的排碳量。（吳敏菁攝）

彰化縣環團聯袂在彰化火車站設站發動藻礁聯署公投，時代力量議員吳韋達指出，經濟和環保不是對立，不是反對蓋接收站，而是應該選在一個更適當地方，讓生態得以保存，讓能源轉型得以繼續。（吳敏菁攝）

彰化縣環保聯盟、彰化縣醫界聯盟等10幾個團體，聯合在人來人往的彰化火車站前廣場發起「公投簽署搶救桃園藻礁」，號召聯署，共同為搶救世界級的千年形成桃園藻礁海岸努力。（吳敏菁攝）

彰化縣醫療界聯盟和環保聯盟等團體，共同發起公投簽署搶救藻礁，理事長錢建文指出，只為提早10年使用天然氣，毀掉7500多年才得以形成藻礁，實在不划算，除了台北港替代方案，六輕大片土地，政府也可以徵收來利用，不但能立即建造，也能減少石化產業的碳排放。

吳韋達指出，為了蓋「天然氣第三接收站」破壞藻礁生態，真得不值得，環評中就有委員建議應該設在台北港，但政府非常荒謬，有點恐嚇地說，設台北港到營運還要10年，能源轉型會來不及。

吳韋達說，政府本來說設台北港還要10年，想想不夠久，環評前加碼15年，現在又有新版本變成18年，到底是用怎樣的研究方法來評估建一個接收站要多久的時間？明明就這麼一個重要藻礁生態在這裡，卻用敷衍和潦草的方式，經濟和環保不是站在對立面，不是反對蓋接收站，而是選址應該選在一個更適當的地方，讓生態得以保存，讓能源轉型得以繼續。

彰化縣醫療界聯盟理事長暨台中荒野副理事長錢建文表示，只為了可以提早10年使用天然氣就毀掉，實在是非常不划算的事情，明明有一些替代方案可以做到，除了台北港之外，六輕這麼大片土地，其實政府可以徵收來利用，為什麼只要徵收「民宅」呢？當初六輕這麼大片土地，政府也是用很便宜的價錢賣掉。若需要天然氣接收站與發電廠，最好的方法就是徵收佔據台灣大範圍海岸線六輕工業區的一小部分。

彰化縣醫療界聯盟指出，環境和健康息息相關，把環境破壞掉之後，健康也會受到影響，藻礁除了生物多樣性，還有很高炭吸收的價值，台灣做為一個排碳大國，每天總生態足跡消耗了42個台灣，藻礁有極高炭吸收效果，正是稍稍能替我們贖罪的寶藏，有助於減緩氣候變遷，把他毀掉之後，地球暖化會越來越厲害。

彰化縣環保聯盟施月英、彰化野鳥學會等、彰化要建康婆婆發媽團長張淑芬指出，藻礁生態系是複雜的生命體系，形成遠本珊瑚造礁緩慢，調查發現包括24種造礁藻類，其中19種是世界的新種，藻礁環境無法以人為方式創造，不該輕忽國家寶藏，過去已經把台灣雲霧帶3000年檜木砍伐殆盡，造成日後土石流與水庫淤積，面對世紀級藻礁，無論任何人都不該以任何理由去危害這個珍寶。

(中時 )