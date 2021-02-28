【愛傳媒特約記者吳思賢報導】提到龍舟競賽，應該沒有人會想到板橋，甚至會誤以為板橋境內根本沒有溪河。事實上，板橋境內確實有溪河，而且以前溪水寬廣又清澈，還經常舉辦龍舟競賽。

板橋境內目前還唯一「活生生」存在的溪是湳仔溪，不過近年來已經因為污染以及水量減少而被稱為湳仔溝。

湳仔溪以前是重要的河運通路，湳仔港就位於福興宮，溪的另外一邊就是國立台灣藝術大學。

根據文獻資料，湳仔溪後來雖然不再是主要航運通路，但因為溪水清澈，經常有居民在當地捕魚戲水，還有小舟來往，每逢端午節也有龍舟競賽，但是隨著工廠進駐附近空地，溪水迅速遭到污染，逐漸變成大型臭水溝。

目前文獻記載的最後一次板橋龍舟競賽，是在1971年舉辦，至今已經50年，《珍藏板橋印象記》一書還有當時龍舟競賽的照片。新北市政府雖然積極治理湳仔溪，成效也不錯，不過目前的溪水量與溪面的寬度恐怕無法再舉辦龍舟競賽了。

(中時新聞網)