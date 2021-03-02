南亞科(2408)公布，2020年全年稅後淨利76.86億元，每股盈餘2.51元，擬配發每股約1.29855元現金股利。南亞科股價隨著美國記憶體大廠美光股價續攀揚，今早再度開高，一度再登上百元關卡。

南亞科去年營運受到DRAM價格下滑及匯率影響，全年稅後淨利76.86億元，每股盈餘2.51元，為近7年來的低點。

南亞科2020年稅後淨利76.86億元，年減21.77%，每股盈餘2.51元。另外，南亞科董事會通過今年度資本支出預算以不超過156億元為上限。

展望今年，DRAM現貨價格自去年12月起漲，推動合約價第一季翻轉上漲；第一季DRAM現貨價漲勢加大，可望再推動合約價格上漲，第二季DRAM合約價可望漲幅更大，南亞科營運受惠。

今年記憶體市況復甦，南亞科預期，上半年需求會趨於穩健，在供給成長有限下，動態隨機存取記憶體(DRAM)產業將步入正向循環，上半年合約價可望逐季走揚。

新冠肺炎疫情讓數位轉型持續加速，今年隨著5G智慧型手機、筆電及平板、遊戲機、伺服器等需求強勁，在預期DRAM第二季可能出現缺貨情況下，近期DRAM現貨價漲勢加速，標準型DRAM價格創下近2年新高，南亞科將可受惠。

費城半導體指數成分股美光(MU.US)週一上漲3.53%、收94.76美元，創2000年7月17日以來收盤新高，今年以來上漲26%。也帶動南亞科股價今早仍在百元附近高檔強勢整理。

(時報資訊)