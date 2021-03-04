與福原愛傳離婚 江宏傑日前(25日)出席活動回應婚姻狀況

桌球界金童玉女福原愛、江宏傑結婚5年，昨(3日)被日媒正式揭開離婚內幕，報導指福原愛不堪被江宏傑、江宏傑姊姊江恆亘、甚至婆婆的言語霸凌，早在2019年就提出離婚打算，最近更是忍無可忍回到日本，倒數準備離婚，而江宏傑日前為否認謠言，在臉書曬出父母跟福原愛媽媽吃湯圓合影，引來台灣網友質疑：「正常人會把自已母親接到這可怕的夫家嗎？」

福原愛與江宏傑結婚初期感情甜蜜，最近卻謠言四起，先因為不常在網上放閃、手上未戴婚戒引質疑，福原愛當時表示工作時不會戴婚戒，被徵招回日本獨自準備奧運的她，又被報導因母親生病有意回日本生活，連她自己都放話承認有回日本打算，江宏傑被問此事，則保留說為了孩子教育，夫妻倆之後會開會討論，但也默認還沒跟太太討論過此事。

江宏傑日前分享父母跟福原愛媽媽吃湯圓照片。（圖／翻攝自江宏傑 Chiang Hung-Chieh臉書）

昨日本兩家周刊接連爆出福原愛婚變內幕，一是拍到她與高帥男約會，而江宏傑透過公司回應沒有離婚，但也不認識該男；二則是福原愛接連被丈夫、婆婆言語霸凌，又與長期被媒體形容是「怪獸大姑」的江恆亘不合，在丈夫這邊得不到支持，只能吞忍，今年1月提出離婚，希望完全脫離這場夢魘。

對此，PTT網友質疑，若福原愛如此討厭夫家，為何現在讓媽媽一個人在江家居住？網友回應：「愛媽跟江家處得很好，跟小愛想離婚是兩件事啊」、「代溝問題比較嚴重，她老母聽說也是老頑固類型」、「她媽真的超尷尬的現在...」、「不是江家人不錯，就是根本不在乎小孩和老母」、「我預言搞不好隔天換岳母出來幫江家說話，就精彩了」。

(中時新聞網)