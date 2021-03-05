邰正宵曾唱紅〈找一個字代替〉、〈九百九十九朵玫瑰〉等熱門經典，奠定歌壇地位，近來推出新歌〈愛情指南〉，邀來大陸音樂人崔軾玄（崔恕）合唱，獲得好評。邰正宵近期在台灣忙創作，陸續發表多首自創單曲，私下也時常與仰望樂團一起合作翻唱歌曲，享受玩音樂過程。

邰正宵自我期許創作出的每一首歌，希望給歌迷們不同的感受，「有愛情、親情、友情，也有不能少的正能量」，他受到疫情影響，今年待在台灣與家人歡度春節，氣氛溫馨，直言很想念台灣的歌迷，並感性表示雖然比較少有機會碰面，但是他與歌迷保持聯繫，由透過情歌的發表，或是不同風格的單曲分享，維持友好關係。

邰正宵這次與實力派歌手崔軾玄合作，相當開心，崔軾玄的原名為崔恕，是華語樂壇知名音樂人，曾來台發行專輯，填詞過的歌曲超過500首，參與創作及製作的唱片更是超過100張，常看陸劇的觀眾，肯定聽過崔恕的作品，最有名的《甄嬛傳》、《如懿傳》等熱播劇創作主題曲。

邰正宵透露第一次聽到崔軾玄的作品，感到很驚喜，「他真的不愧是個音樂才子」，2人雖然因為疫情緣故，分別在各自的錄音室錄唱，但透過專業的音樂製作後，聆聽起來完全沒違和感，邰正宵興奮：「很開心能唱到這樣的作品，也很榮幸和崔軾玄合唱。」

(中時 )