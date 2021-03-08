台北寒舍艾麗酒店行政主廚陳明烽走馬上任，並於館內「La Farfalla」義式餐廳推出多種造型與口味「手感PASTA」，以及氣勢凌人的「炙烤戰斧牛排」，訂價4999元+10％的50盎司戰斧豪邁大器，3月底前公開分享打卡上傳至個人Facebook頁面，即可以享超值優惠2,999元+10％享用，不只是殺，而是非常殺！

「手感PASTA」所用的8款Pasta都是手工自製，包括有：細扁麵、捲管麵、波浪邊寬麵、扁平麵、百合麵、雞冠麵、水管麵及帽子餃。搶健康飲食商機，陳明烽並跟上低GI飲食風潮，麵團以100％天然杜蘭小麥和雞蛋製成，堅持不添加任何一滴水，造就出新鮮麵體絕佳的韌性與彈性，精密訴求麵與醬的平衡比例。

陳明烽於1990年展開職業生涯，並曾在知名國際五星飯店歷練並一路升上行政副主廚，曾隨8位義籍主廚與執行總廚貼身學習，其紮實與豐富的義菜養成背景，造就博大精深的義大利料理中奠定屬於自己的風格特色。

「La Farfalla」全新菜式標榜以義大利人的國民美食為主軸，推出肉食主義者心中崇高地位的「爐烤美國精選戰斧牛排50盎司」，承襲佛羅倫斯在地義式調味技法與爐火烤製方式，舉凡朋友聚會、家族宴客、歡度重要節日等，都能大口滿足肉控一族的最佳選擇。

陳有烽並曾親赴歷史悠久的美食古都義大利「波隆那」，向當地家庭習得傳統手工製麵工法與香料運用秘訣。舉凡「精製雞蛋細扁麵、波士頓龍蝦、番茄奶油醬汁、乾辣椒碎、羅勒」、「捲管麵義大利麵、齒魚、蛤蜊、白酒、蘆筍、烏魚子、烘製櫻桃番茄」、「波浪邊寬麵、手切美國無骨牛小排肉醬、牛肝菌菇」、「蘑菇乳酪餡小帽子餃、濃郁雞湯、田園鮮蔬」等，則都強調能吃出義大利人吃麵最講究的「Al Dente」（彈牙、軟硬適中）口感，每份售價420元+10％起。

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