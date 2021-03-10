金色麥浪的人物風情畫，怎麼看都是封面故事，模特兒手上的道具是購買，非現場採摘(攝影：偽日本人May)

【旅遊經 洪書瑱報導】

春天是美麗的季節，不同且各種色彩的花卉，均為自己展美，讓大地變得相當繽紛美麗，而現在除了多彩的花海可以拍攝外，現在不管是相片或是IG、FB還能有不同的「花樣」，展現獨有不同的風格，若想與眾不同，現在不妨往台中大雅，3月綠油油的麥田「現在」已蛻變成金黃色的麥浪！

金色麥浪(攝影：偽日本人May)

隨風搖曳的金色麥浪(攝影：偽日本人May)

臺中初春必賞浪漫風景 金色麥浪好療癒(圖：臺中市政府觀光旅遊局提供)

臺中擁有得天獨厚的樞紐位置，串聯著南來北往的交通，擁有豐厚的人文、自然景觀，四季因春、夏、秋、冬也有不同的限定景色。當寒冷的冬天漸漸離開，暖和的春天已翩然來到，天地不僅有粉嫩的櫻花「綻美」，各色花卉也相互爭豔，其實3月還能不同的「感觀」，3月位於大雅綠油油的麥田已逐漸成熟，蛻變成金黃色的波浪，在農民收割前不妨走訪大雅麥田，欣賞著不同春季限定的美景。除了欣賞麥田外，大雅周邊還有不同的「玩意」！臺中市政府觀光旅遊局整合了大雅及潭子、神岡等區域景點，讓前來的民眾，能一次解鎖「潭」「雅」「神」等地好吃好玩好「趣」處。

臺中市政府觀光旅遊局長林筱淇表示，在溫暖潮濕的臺灣，小麥並不常見，臺中大雅因冬天東北季風吹拂，天氣寒冷，加上降雨量少，砂質土壤排水性佳適合小麥生長，使其栽培面積為全臺之冠，並譽有「臺灣小麥之鄉」美名。每年3月麥田成熟的季節，放眼望去，一大片結實纍纍的麥穗形成金黃色的麥浪，隨風飄曳，構成一幅詩畫般的景色。感動於麥香四溢的同時，也呼籲──每株小麥都是農民辛苦栽種的心血結晶，切勿進入麥田中、摘採及踩踏麥田，以免破壞小麥的收成。

潭雅神綠園道_自行車道(圖：臺中市政府觀光旅遊局提供)

摘星山莊(圖：臺中市政府觀光旅遊局提供)

在欣賞小麥田同時的民眾，還可以先前往潭雅神綠園道體驗騎乘自行車，至大雅後轉道神林路寶興宮附近麥田順遊。潭雅神綠園道由軍方舊鐵道所改建而成，起點為潭子區，行經神岡至大雅中科園區為終點，全長約14公里，路面坡度平緩，是個老少咸宜的自行車道。沿途有綠蔭及驛站提供遊客休憩，在自行車道約4K+800m處的「S彎道」及5K+100的「波浪道」，形成無限延伸和顛簸的視覺效果，成為IG打卡聖地。位於潭子的摘星山莊，有著精細的建築工藝，包含交趾陶、磚雕、泥塑、剪黏等，其中磚雕更是少見的工藝，非常值得細細觀賞，另外屋前池塘的倒影也是遊客必訪美景。

寶熊漁樂碼頭(圖：臺中市政府觀光旅遊局提供)

此外，周邊還有以釣魚故事館打造海洋教育主題園區「寶熊漁樂碼頭」及充滿無限想像的唯美產業故事館「紙博館 Paper Museum 紙的空間」。寶熊漁樂碼頭，除有旅人來訪必拍的超大釣魚機，還有虛擬釣場可以體驗釣魚、3D劇場、DIY等多元體驗區，讓旅客能夠了解釣魚文化，輕鬆理解海洋環保的重要性。紙博館，有著吸睛的信封漸層彩虹牆、紙雕裝飾的夢幻森林隧道等，帶您認識各式不同紙的型態與製品，進入紙的視覺饗宴。

提醒民眾，目前仍為防疫期間，民眾請務必勤洗手、保持社交距離，出外配戴口罩，遵守防疫規範。相關訊息可至臺中觀光旅遊網(https://travel.taichung.gov.tw/)查詢。

(中時新聞網)