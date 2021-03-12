東港高中驚傳學生疑似集體食物中毒，學生嘔吐又腹瀉、幾乎躺滿輔英醫院急診室。（謝佳潾攝）

東港高中驚傳學生疑似集體食物中毒，學生嘔吐又腹瀉、幾乎躺滿輔英醫院急診室。（謝佳潾攝）

東港高中驚傳學生疑似集體食物中毒，學生嘔吐又腹瀉、幾乎躺滿輔英醫院急診室。（謝佳潾攝）

東港高中驚傳學生疑似集體食物中毒，12日凌晨起至今陸續有人送醫掛急診，截至中午全校逾213人請假，就醫人數達164人，學生嘔吐又腹瀉、幾乎躺滿輔英醫院急診室；據悉，高中部及國中部2年級生最為嚴重，而他們11日正巧吃同一家營養午餐。

據了解，東港高中合作的營養午餐廠商共有2家，而此次嘔吐、腹瀉最嚴重的高中部與國中部2年級生，剛好在11日吃到同一家營養午餐，菜色有蝦米高麗菜、古早味肉燥等，但一切尚待衛生局採樣檢驗。

黃姓高二生表示，今天凌晨12點左右，他有聽聞同學因腹瀉掛急診，而當時他也有拉肚子的狀況，但以為只是身體不舒服，沒想到隔天起床後還是這樣，而且到校後發現許多人都有這樣的狀況，學校還為此取消升旗，發表單調查班上狀況。

「情況很不樂觀。」他說，他班上30人，同一時間就有8人請假就醫，將近1／3人有狀況，而別班的詳細狀況他不理解，但聽聞比他們班還要嚴重。

稍早縣府發聲明指出，經統計，至12日中午止，就醫人數共有164人，目前己有121位出院，6人住院，另37人還在輔英、安泰2家醫院留院觀察中。東港高中則表示，截至早上9點，全校213人請假，目前上課正常。

縣府稱，164位就診學生經院方初步診斷，疑是感染性腹瀉及腸胃炎，是否是食物中毒仍有待進一步釐清，目前學生人體檢體已送疾病管制署檢驗，食餘及環境檢體將送食藥署代檢機構檢驗，預計1至2週後有檢驗結果。

縣府強調，已要求衛生局儘速查明原因，若疫調結果證實為食物中毒，將對供膳業者提出懲處。

東港高中說，12日清晨接獲家長通知有多位學生因嘔吐送醫後，已啟動緊急應變小組，早上6點40分由校長帶領相關同仁前往醫院了解狀況，經院方初步檢查，疑似感染性腹瀉及腸胃炎，目前已進行班級清潔及消毒，13日將進行全面性大消毒。

(中時 )