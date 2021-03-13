「第16屆 KKBOX 音樂風雲榜頒獎典禮」今（13日）在台北流行音樂中心舉行，包括田馥甄、瘦子、魏如萱、李友廷、閻奕格、陳芳語、茄子蛋等共21組歌手輪番嗨唱。李芷婷演唱前受訪，問起昔日選秀節目戰友莊凌芸輕生，李芷婷不捨表示：「我們平常沒有見過面的機會，但會交流。」李芷婷的爸爸年前從梯子上跌落撞到腦部，她透露莊凌芸的生前暖舉，對方當時傳訊關心爸爸。

李芷婷的爸爸之前意外發生後，急救後住進加護病房，她表示爸爸目前已清醒、也會說話，但有瞻妄現象，慶幸恢復狀況良好，「媽媽每天都會去醫院陪爸爸復健，我工作空檔也會回台中看爸爸，最近覺得要更珍惜生命的每一刻」。

采子近日忙著錄製《全明星運動會第二季》，今盛裝出席典禮，笑說：「算是這輩子最漂亮的1天，因為『全明星2』每天都素顏、很狼狽。」她賣力參與賽事，近來身上多了不少傷痕，左大腿拉傷尚未痊癒，透露緋聞男友邱鋒澤曾私下關心，要她盡力比賽之餘也要注意健康。

(中時 )