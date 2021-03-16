42歲金鐘視后尹馨情斷交往2年的張承中，消息一出引發熱議，前妻Selina（任家萱）出席活動，也不免被問到相關問題，對此她大方回應，坦言有關心一下男方，還透露自己目前的感情狀態，身邊疑似悄悄出現新歡，還是小7歲的鮮肉。

尹馨和張承中穩定交往2年，還攜手度過尹馨罹患腎臟腫瘤的低潮，被看好兩人會修成正果，然而卻無預警傳出分手消息，尹馨也坦言，「在個性磨合上，我們有一些無法克服的問題，彼此也都努力了，因此決定回到朋友的位子，我也祝福他」。

尹馨和張承中宣布分手。(圖/翻攝自臉書)

Selina在第一時間透過經紀公司回應「祝福阿中」，今被問到也表示，她一得知消息就主動關心前夫，還開玩笑虧對方，「你是不是又被拍到什麼？」她也透露，張承中的聲音聽起來狀態不錯，而她也沒有多問細節，「怕之後又傳出什麼，會覺得是我說出去的，不想當嫌疑犯。」

Selina也表示，目前有追求者，但因為對方年紀太小，讓她有點卻步，並進一步補充，對方是透過朋友介紹的，「我覺得男生通常比女生來得幼稚，希望找年紀大一點的，但我的心是很開闊的，多認識一些朋友」，但由於她最近都忙於工作和生活，沒時間和對方單獨出去或深入聊天，因此遲遲沒有進展。

(中時新聞網)