女星翁馨儀2013年帶球閃嫁張菲次子張少懷，婚後育有一對寶貝兒女，常在社群分享生活點滴的她，近日和朋友去泡溫泉，穿上半截泳衣的她，身材完全不像生過，讓網友都忍不住驚呼超辣。

翁馨儀在臉書發文，透露朋友要她學習拍一下那種腰凹到不行、不符合人體工學的辣照，結果她邊拍邊喊痛，拍了100多張才終於成功，她也笑說其實是偷偷用手遮住我已硬化的腰，拍完後立刻恢復原貌放鬆小腹兼駝背。

翁馨儀身材不像2寶媽。(圖／翻攝自臉書)

而穿著半截泳衣的她，小露酥胸和事業線，小腹平坦沒贅肉，四肢纖細的她，身材好到完全不像生過2個孩子，令人驚艷不已。翁馨儀當初閃嫁張少懷時才20歲，加上生二胎都從張菲那收到各100萬紅包，讓她飽受酸民攻擊是「為了錢」才嫁入張家。

對此，她也曾發文反擊，「當時大家都把我看成一個為了錢才未婚懷孕的小女生，我從未想過要靠著別人過下半輩子，因為我知道我可以靠我自己。我知道一開始沒人會相信，就算大家不懂我，我也依然要做一個自己都會愛上的女神。」

翁馨儀之前也說過和公婆的相處之道，「不求有多好，只求不相厭」，並表示能與公婆保持距離，反而會讓雙邊關係更美好，另外保持安靜也是秘訣之一。

(中時新聞網)