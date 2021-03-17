新北市新店區復興里3月15至16日前往花蓮參加里民活動，於回程遇上恐怖車禍，共釀成6死39傷。其中事故罹難的夫妻共同經營一間麻辣火鍋店，店家粉專於今（17日）中貼出夫妻倆的恩愛合照，並寫下，「家中有事，故店休數日」，讓人不勝唏噓。

據了解，此起事故發生於16日下午4時許，新店區復興里以及仁愛里民於15、16日前往花蓮進行自強活動，里長委由好視野旅行社規劃旅遊，旅行社承租騰龍通運公司共計4台遊覽車。未料卻於北返時，壓隊的末輛遊覽車於台9線115K處猛撞山壁，造成嚴重死傷。

此起事故截至目前為止共帶走6條人命，其中兩名罹難者為63歲華姓男子、60歲溫姓女子，兩人為結褵多年的夫妻，在新北市經營一間麻辣火鍋將近30年，店家的臉書專頁中也經常分享店鋪的可愛日常，兩人待客和善親切，為當地人熟知的好店家。

罹難的華姓男子兒子也透露，父親的麻辣火鍋店開了30餘年，店鋪目前由哥哥接手經營，這次父母與里長出遊前並沒有特別打電話回來，一邊說著眼角的淚水已止不住，不停地掩面啜泣，引人鼻酸。

華家經營的火鍋店暫停營業。（王揚傑攝）

無奈上天作弄人，車禍奪走無辜的性命，夫妻檔的2位兒子突臨雙親逝世的悲痛，還得一邊打裡店內事務與後事，面對後續的責任追究相當茫然；店家的臉書也於今日凌晨4時39分悄悄發出一張罹難夫妻的甜蜜合照，並寫下，「因家中有事，故而店休數日」，不少熟知店家的親朋好友獲知消息後，在留言區寫下安慰話語，盼望故人在天之靈能安息，一路好走。

(中時新聞網)