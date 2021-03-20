林口「社會住宅公共藝術計劃」由中央國家住宅及都市更新中心發起，打造集結跨領域影劇、紀錄片、社區營造及多媒材等公共藝術活動。瀚草文創20日宣布跨界參與該計畫，並籌拍迷你劇集，邀請《我的婆婆怎麼那麼可愛》鄧安寧導演執導，和曾製作公視《妖怪人間》的張辰漁擔任製作人，是瀚草首件、也是台劇罕見結合社會住宅議題，開闢台劇新樣貌，預計2022年正式拍攝。

製作人湯昇榮表示，瀚草文創長期致力於製作反映社會現實、人文關懷又兼具娛樂價值的戲劇作品，加上，這幾年台劇大爆發，台劇在全球串流平台播映有相當好的成績，因此希望透過此次與住都中心及原點創思兩單位合作下，與全世界觀眾溝通台灣很不一樣。

除了戲劇外，還會於林口社宅推動「晚餐計畫」。製作人張辰漁表示，自己長年關注社會議題及公共政策領域，這次想透過「晚餐計畫」，以深度田調的紀錄片形式來參與社區居民的日常生活，觀察社會住宅的發展和可能性，再以戲劇手法轉化這些故事傳達給社會大眾。

製作人湯昇榮表示，近年「劇情喜劇」風潮由國外席捲至台灣，以喜劇形式包裹嚴肅戲劇主題的悲喜劇，不僅讓觀眾好入口，產生高共感度，還能在口碑發酵下觸及更多族群對戲劇核心的反思討論。因此迷你影集邀請夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》的鄧安寧導演，利用他擅長的溫情喜劇手法來包裝，讓觀眾可以透過輕鬆的劇情認識社會住宅。

製作人張辰漁（左一）、導演鄧安寧（左二）、製作人湯昇榮（左三）宣布跨界參與林口社會住宅公共藝術計劃。（瀚草文創提供）

(中時 )