雲林縣虎尾鎮及北港鎮街道整合改善，朝宜居城市邁進。（張朝欣攝）

雲林縣政府「虎尾及北港朝天宮周邊街道系統整合串接改善計畫」，虎尾鎮3條道路、北港鎮南陽國小周邊道路目前已改善完畢，雲林縣長張麗善20日在虎尾鎮主持成果發表會，未來將結合2城鎮觀光資源，朝宜居城市目標邁進。

雲林縣政府20日在虎尾鎮台糖冰店廣場舉辦「友好園遊會」，由張麗善、營建署中區工程處處長何志浩、虎尾鎮長丁學忠、鎮代會主席林嘉弘等人共同主持，希望藉由此活動，讓民眾更了解雲林縣公共工程改善成果，現場並邀藝術文創、綠色小農等業者設攤，行銷雲林觀光產業。

張麗善表示，此計畫目前已完成虎尾周邊街道系統整合串接改善計畫第1、2期工程，以及北港朝天宮周邊街道系統整合串接改善計畫（北港第1期），施工項目包含人行道整修、排水系統改善、景觀美化、道路鋪面刨鋪、調整汽機車停車格位及管線下地作業。

張麗善指出，虎尾鎮是1個具備觀光、休閒、生產及生活的都市，不僅擁有目前全台唯二仍製糖的虎尾糖廠，還有布袋戲館、故事館、記憶cool、合同廳舍，交通上具高鐵站的便利，興建中的布袋戲傳習中心更是具有發展性，未來將結合各種文化資源，串連虎尾及北港2城鎮，朝宜居城市目標邁進。

縣政府說，北港朝天宮周邊街道系統整合串接改善計畫（北港第1期）的北港鎮南陽國小通學廊道，目前已完工，不僅學童上下學更安全，圍牆拆除後校園也能與社區緊密結合，日後將進一步串連周邊觀光遊程網路，營造市鎮道路人本友善環境。

(中時 )