【愛傳媒黃珊珊專欄】有關士林夜市，3月20日自治會長傳給我幾張周六晚上的人潮照片，商家與攤商在去年開始，加入台北市政府市集精進方案，大家可能已經發現，馬路兩側有條藍虛線，所有攤架都退到虛線內，至少空出三米五的寬度供救災車輛通過，每個攤位都貼上了自治會的標籤而且有編號，所以現在去逛士林夜市應該是很舒服的！

士林夜市還缺的是更多的特色店家與特色攤位，以前的士林夜市因為生意好，流行什麼或哪一家生意好，就一窩蜂跟風，每一家賣的東西都差不多，惡性競爭，網路平台興起後，很多店家因為沒有特色就會被淘汰，但天價的店租又讓更多不好或外來的業者來這裡大撈一票，造成整個夜市受到牽累而商譽受損！

在地的店家也希望可以自救，我在上任後就把他們納入精進計畫，這大半年來已經整理的不錯，我們還會要求他們加裝靜電除油煙機及油脂截留器，就像寧夏夜市與艋舺夜市一樣，成為不會排油煙及油水的乾淨夜市，另外也嘗試與寧夏夜市一樣，創造攤位特色，並盡量區隔商品，攤位的東西差異化才能吸引人潮，我已經去過很多次，攤商都很努力，因為他們比我們更讓想士林夜市變更好！

台北藝術中心今年將開幕，會帶來另外一波不同的影響，士林夜市是緊鄰的門面，當然要整理得更好，藝文與市集一起共存共榮！

沒有一個人想要這座城市退步，國際觀光客止於境外已經一整年了，市政府趁這段期間進行夜市精進計畫，已經改造了 艋舺夜市、廣州街夜市、梧州街夜市、華西街夜市 、士林夜市、延三夜市、慈聖宮美食街、公館夜市、南機場夜市，今年還要陸續精進其他幾個市場與夜市，我希望在邊境開放時，台北市已經改頭換面！

如果想要台北更好，有空直接去逛逛並消費，是對攤商與商圈最大的鼓勵，大家一起努力，創造新局！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)