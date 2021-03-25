我國約有40萬名C型肝炎患者，但至今治癒人數僅12萬人，距離2025年消滅C肝的國家目標仍有一大段距離。衛福部健保署去年9月與桃園市診所協會合作試辦「桃竹苗基層醫療根除C肝卓越計畫」，大幅提高北區的C肝收案人數，今年更將有中、彰、投加入，成為消滅C肝的一大利器。

桃園市診所協會去年9月起率先全台，啟動桃竹苗基層醫療根除C肝卓越計畫，完成448人收案，較前一年同期成長71％，成長率高居全國之冠，而我在全國各區中除東區、高屏的收案仍成長外，其餘地區皆是負成長。

本次C肝根除計畫主持人、敦仁診所院長蕭敦仁表示，過去C肝收案不是集中在區域醫院就是醫學中心，基層診所負擔的量能非常少，這次中央健保署北區業務組提出獎勵誘因，提高基層診所的篩檢、收案意願，是桃竹苗繳出亮眼成績單的一大關鍵。

蕭敦仁說明，本次C肝根除計畫共分三大方向同步進行，第一是由原本的腸胃科診所加強收案，第二是採平行轉院的雙主治醫師方式進行，第三則是由肝膽腸胃科醫師主動出擊，前往洗腎室揪出確診病例。

這三大方向中過去以診所間的平行轉院最為困難，蕭敦仁說，過去可能會因此出現診所搶病人的大戰，但健保署北區業務組提出將C肝藥費與核醣核酸類定量擴增試驗（RNA，12185C）費用排除審查篩選，並訂出C肝全口服新藥收案人數的獎勵指標，成功讓桃竹苗的基層診所相互合作。

桃園市診所協會理事長暨姜博文診所院長姜博文表示，基層診所的合作是由其他科別的診所如家醫科醫師發現B、C肝疑似個案進行篩檢，一但確診就將病人轉介給肝膽腸胃科醫師治療，等到治癒後再轉回原診所追蹤慢性病，即為雙主治醫師的方式。

桃竹苗去年9月至今年2月共有40家診所參與平行轉介的行列，治療人數共123名，佔北區整體的四分之一，姜博文指出，自己的診所共對1864名符合篩檢資格的民眾進行檢查，發現有33人具有C肝抗體，進一步進行RNA檢查後共揪出11人，目前已有10人進入療程，只有一人失聯。

姜博文之後又透過健保資料庫提供的名單進行召回檢測，在172人中找回23人檢測，其中有11人的C肝結果陽性，並有8人進入療程。

蕭敦仁將這次桃竹苗優秀的篩檢成果歸功於健保署放寬回診檢驗RNA的條件，讓醫師可以不用擔心因超額篩檢被抽審，不過他也建議健保署針對其他診所平行轉診至肝膽腸胃科診所，可提供平轉獎勵點數，讓更多基層診所能夠加入根除C肝的行列。

(中時 )