潘慧如、張家慧女神再造計劃成果記者會。（吳松翰攝）

44歲的美魔女潘慧如，去年12月與張家慧接下挑戰體脂20％的「女神再造計劃」，期間每週運動3至4天，並按照營養師開立菜單調整飲食。經過三個月的魔鬼訓練，兩人30日接受成果檢驗，秀出健美精實川字肌，宣布體脂雙雙降到19％與17％的驚人數字。潘慧如說，她很享受現在身體輕盈、纖細且有腹肌的狀態，穿衣好看、上鏡頭也剛剛好，已經在計劃夏天可以怎麼「炫腹」了。

潘慧如聊起魔鬼訓練過程中的「卡關」，坦言第一個月就面臨挫折，因為她體脂26.7％，張家慧才22％，兩人起跑點差距有點大，且從小不愛運動的她，以前上個體育課就可能會在操場上暈倒，突然接受高強度運動，經常會頭暈目眩，看著教練時「會一個人變成兩個人」，心律誇張到每分鐘190下，她一度擔心到忍不住問教練是否要隨身攜帶健保卡，以防隨時倒下方便就醫。

潘慧如、張家慧展現魔鬼訓練三個月成果。（吳松翰攝）

她說，她的身體第一個月就面臨很大變化，體脂降4％，但平常生理期都很準時的她竟突然停經，生理期不來讓她壓力很大，嚇到哭著去看醫生，醫生告訴她這是急速降低體脂後的身體自然反應，要她不用擔心，「醫生說這只是腦下垂體傳達出的警訊，將我的身體判讀成了未成年少女」。第二個月經期恢復正常後，體脂與腰圍就瞬間往下掉了。潘慧如的朋友後來看到她，都會說她太瘦了，她則笑說不用擔心，她都吃得很健康，不是餓肚子瘦的。

潘慧如回顧，整個過程中就是第一個月最痛苦，因為一開始她太克制，油吃太少，食物都用川燙的，覺得最快最方便，因此吃得很厭世。雖然期間營養師有說可以把想吃的放進來，但她都說不用，「因為這是意志力的戰爭！」過去三個月她也完全沒碰酒，但坦言有拜託營養師「能不能一周一天小酌」。

潘慧如展現魔鬼訓練三個月成果。（吳松翰攝）

潘慧如表示，這一輩子從不知道什麼是「川字線」，長期合作的服裝師都沒看過她這樣的身材，「我們兩個之後約好，訓練結束以後，還是一周運動3天，還想把屁股練翹」。聊起這三個月最大的領悟，「就是要吃對食物跟吃對時間」。今年考到潛水執照的她被問會不會想去帛琉，她說本來很期待旅遊泡泡開放，但後來看新聞發現，很多潛點現在都不能去也沒開放，因此就打消念頭。她多年前曾因拍攝《麻辣鮮師》去過帛琉8天，但當時還不會潛水，所以沒能體會在帛琉潛水深海之美，很可惜，只能等之後都可以去再造訪。

原本愛吃甜食的張家慧，則是運動加上飲食調整，生理期超準時，身體狀況都很好，唯一問題是因為操之過急，運動過量又沒好好暖身導致腰有點拉傷，她笑說：「我有兩個教練，一個是真的教練，一個是潘慧如，她很嘮叨，剛開始我都不理她，後來受傷才覺得她說的是對的。現在我做暖身都很認真。拉傷那段期間，走路很緩慢，床上翻身都要很小心，兩個禮拜時間才恢復正常」。訓練後期，張家慧常常翻衣露肚子給老公看自己完美的川字線，老公總是微笑比讚回應，很滿意她目前的體態。她說以前飯後她都會躺在沙發上吃零食喝點小酒，老公常常會提醒她要節制。現在老公都會稱讚她吃得很健康，甚至還會跟她一起運動。

張家慧展現魔鬼訓練三個月成果。（吳松翰攝）

(中時 )