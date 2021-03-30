許多人會認為，當身體出現異味，往往跟個人清潔沒有做完全有關，不過中山醫院家醫科醫師陳欣湄指出，身體飄怪味可能代表體內器官恐出現問題。她更指出，曾經有位年輕弟弟掛急診狂喊肚子痛，以為是腸胃炎，但醫師卻在他身上聞到一股「腐爛蘋果味」，當機立斷改測少年血糖值，果然發現是數字高得嚇人的糖尿病。

陳欣湄醫師在《健康2.0》上分享，由於人類身體內臟器官彼此掌管不同功能，若器官出問題，隨著毒物累積，身體便會開始因為無法好好代謝而出現味道。她舉例，有些人是放屁臭，代表是大腸出現問題；有些人飄散如尿酸般的氨臭味，就可因此，身體飄散異味也是醫師診能就是肝、腎臟出問題。

因此，身體上的異味也是醫師診斷病人症狀的方式之一。陳欣湄分享一件案例，有位年紀輕輕卻100多公斤的小胖弟，因為肚子劇烈疼痛，疑似是腸胃炎，被家人帶到醫院掛急診。不過當醫師一靠近小弟，就聞到一股「腐爛蘋果味」，當下就決定替病患扎針轉測血糖值，當作糖尿病急症處理。

陳欣湄解釋，由於身體飄出「腐爛水果味」通常與糖尿病症狀有關，受過專業訓練的醫生一聞到就知道這與腸胃系統無關，果然，在這案例中，弟弟馬上被測出高到儀器無法測量出來的血糖值。但陳欣湄建議，民眾最好還是發現身體有異狀就盡快到醫院檢查，雖然身體出現異味能讓醫師判斷如何診療，但最好還是不要拖到那一步。

(中時新聞網)