親切好相處的人總是善於得人心，不論走在哪都會是人氣王！搜狐網命理專欄點名，天秤座、雙子座以及金牛座的人不僅人品好，更懂得圓滑處事，深得大眾的喜歡。

▍1. 天秤座

風向星座的天秤座個性優雅大方，通常顏值、智商都排在前列，他們很重情義，好人品取決於總是為人著想，以及對朋友兩肋插刀而來。在與人相處的過程中，不論他們取得多大的成就，都不會有自視甚高的心態，他們能夠和平面對得失成敗，不會讓外在因素成為為人處世的牽絆，淡然的態度讓他們能夠時時刻刻都保持著親和力，給人一種親切感，因此深得大眾的喜歡，走到哪裡都非常受人擁戴，時不時就有好運降臨。

▍2. 雙子座

雙子座處事圓滑，非常懂得人情世故，不僅最會說話，不會給別人落下口舌，而且從不吝嗇讚美別人，跟他們交談是一件很愉悅的事情，所以雙子座在職場和生活上的人緣都很不錯，他們很會處理人際關係，總會設身處地為別人考慮問題，能拉近跟身邊人的距離，也知道如何去跟他人攀談，即便是很棘手的問題，他們都能處理的游刃有餘，善於得人心，無論在哪生存能力都很強。

▍3. 金牛座

金牛座對物質依賴強，他們不允許自己人品下降，因此他們不會靠近人品有問題的人，加上做人謙卑，只要對方沒有觸及自己的原則和底線，他們就一定會選擇包容，從來都不會對人動怒，但是他們的包容和退讓並不是因為他們什麼都不懂，反而是什麼都看得很透徹，只是不想輕易的計較而已，這種與生俱來的親切感讓他們走到哪裡都深受人們的喜歡。

(中時新聞網)