《佳麗村三姊妹》塑造的「蘇莎奶奶」角色，溫暖熱力更受到全球觀眾喜愛。（海鵬提供）

被法國電影筆記盛讚「想像力無極限」的動畫電影《佳麗村三姊妹：數位修復版》，日前在金馬奇幻影展一開賣旋即秒殺，觀眾滿心期待它睽違18年的大銀幕重現。該片1日舉行媒體試片，現場除爆笑聲不斷外，大家更對片尾佳麗村三姊妹、蘇莎奶奶與法國黑手黨驚心動魄的追逐戲報以掌聲。該片是法國動畫大師西拉維休曼（Sylvain Chomet）的經典代表作，問世18年片中爆笑驚人的想像力，迄今依然舉世無敵手。

有趣的是，西拉維休曼從小由祖母帶大，當大家以為片中溫暖可親的「蘇莎奶奶」原型就是他祖母時，他卻搖頭大爆驚人內幕「瘋狂的佳麗村三姊妹，才最像我祖母」，片中佳麗村三姊妹持手榴彈炸青蛙（法國人愛吃青蛙）的畫面，被譽為「影史最狂的畫面之一」，至今仍被津津樂道。

西拉維休曼這部代表作《佳麗村三姊妹》，描述一個自行車選手「冠軍」，在參加環法自行車賽時遭到黑手黨綁架。從小撫育他長大的蘇莎奶奶於是飄洋過海，並與「佳麗村三姊妹」聯手展開一場瘋狂救援行動的故事。該片除重現導演休曼的童年記憶，更處處可見他的成長身影，尤其年幼「冠軍」的落寞孤獨，便是休曼的自身寫照。有趣的是，片中大受觀眾喜愛的蘇莎奶奶，其實原型並非休曼的祖母，他大爆驚人內幕，「個性超狂、能歌擅舞的佳麗村三姊妹，才最像我的祖母」。

西拉維休曼在電影《佳麗村三姊妹》，不僅重現他祖母的瀟灑豪邁，片中更展現讓人震驚、會心大笑的誇張表演。除了電影開場的三姐妹歌舞、舞姿極度誇張外，蘇莎奶奶用攪拌器、吸塵器幫愛孫按摩腿部，甚至以割草機為愛孫推拿背部，簡直堪稱想像力大噴發。

讓人拍案叫絕的還有當汽車爆胎時，蘇莎奶奶叫肥肥的愛犬布魯諾去充當輪胎；而佳麗村三姊妹想吃青蛙，竟持手榴彈去炸池塘、掀起巨浪滔天的青蛙雨，讓人看得瞠目結舌，豪氣畫面至今仍被譽為「影史最狂的畫面之一」。《佳麗村三姊妹：數位修復版》，將於4月16日全台上映。

(中時 )