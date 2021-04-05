春天時節，日夜溫差大，白天可能飆到高達30℃，夜晚則降到20℃以下，這樣大的溫差對於心血管疾病患者可說是一大負擔。根據統計，門診因心血管疾病就醫的患者大約增加了1成左右；因此醫師提醒，溫差大比低溫更致命，所以，早出晚歸的民眾務必做好保暖工作。

●持續低溫，有足夠時間適應溫度

亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任潘泓智表示，雖然冬天氣溫低，心血管疾病患者的死亡風險高，但相較於持續性低溫，人體較有足夠時間來適應溫度，反而是忽冷忽熱、溫差大的天氣所引發的心血管危機，更容易被大眾所忽視，引發猝死的風險也明顯增加許多。

潘泓智指出，在日夜溫差大的時節，門診常見患者抱怨胸悶、胸痛、喘不過氣、冒冷汗等症狀。此時極有可能是因氣溫驟降，血管劇烈收縮，若是血管原本就有硬化或狹窄，就有可能導致心肌缺氧，產生胸口不適的諸多症狀。

若是運氣不好的話，甚至有可能造成血管內斑塊裂解，血小板瞬間凝聚，引起心臟冠狀動脈阻塞，這就是有高度風險的心肌梗塞。民眾常誤會心血管疾病是老年人的專利，其實年輕人病發前，有可能完全沒有明顯症狀，往往更會導致無法挽回的憾事。

●乍暖還寒春天時節，請隨時做好保暖工作

潘泓智最後提醒，在乍暖還寒的春天，一定要隨時做好保暖，由於室內和室外溫差可能相差10度以上，建議採洋蔥式穿著，因許多民眾喜歡於天冷時泡湯，也應注意泡澡、泡湯的溫度，若溫度下降太快，容易使血管適應不及，進而引發心肌梗塞。

另外，冠狀動脈心臟病的危險因子包括三高、抽菸、肥胖、慢性腎衰竭等，平時也應養成固定的運動與健康飲食好習慣，並務必戒菸，才能降低心血管疾病發生，不至於讓憾事發生。

(中時新聞網)