國家文藝獎得主魏海敏將在獨角戲《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》搬演自己的故事，梳理生命歷程。（劉宗龍攝）

自幼父母離異，曾被送往育幼院，後來又到劇校求學，國家文藝獎得主魏海敏，演遍古今中外舞台上的精采角色，是接受眾人喝采的天后，但她卻有個孤獨的童年，曾認為自己生來就沒有媽媽。今年她首度把人生故事搬上舞台，以獨角戲形式，直視自己過往的傷疤與快樂。

魏海敏現年64歲，回顧一路點滴，她表示，她是傳統劇校培養出來的演員，當年能夠跨海到大陸拜師，師承京劇大師梅葆玖，「那樣的膽量和勇氣，回想起來，並不是真正的勇氣，而是一股源自於內在的缺乏感，覺得自己還可以更好，才讓我義無反顧地踏上京劇藝術的道路。」

說到哽咽處，魏海敏哭了。她表示，原本並不想在舞台上深層探討自己的故事，重新思考原生家庭帶給她的考驗，但又因為詮釋自己的故事，更深刻地進入內在世界，「我想，作為一名表演工作者，那樣的孤獨感，未必不好，從小的困苦和孤單，都是必然的過程，有了這些經驗，才更能深刻地體驗人性，投入我要演的角色，讓角色活在觀眾眼前，是我最快樂的時刻。」

劇名取為《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》，正是導演王景生觀察到的事情，魏海敏能演出莎翁筆下的馬克白夫人、張愛玲筆下的曹七巧、忽男忽女的歐蘭朵，但卻從來沒演過她自己。

王景生來自新加坡，他觀察，魏海敏是海光劇校培養出來的學生，在軍教體系中成長，「在體制下，她卻能成為她自己，走出自己的路，這是一件很特別的事情。」

王景生表示，魏海敏父母親的故事，標示了一個被遺忘的年代，「從1949年之後從大陸來台的人，他們像是無名氏一樣地被遺忘了，魏海敏的故事，再度喚醒這個無人知曉的時代。」演出將於4月9日至11日在台北國家戲劇院、4月17日在新竹縣文化局演藝廳登場。

(中時 )