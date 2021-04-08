民進黨立委陳歐珀提案要在事故現場蓋紀念碑，遭當地人砲轟。(圖／本報資料照)

太魯閣號事故造成50死216傷，為台鐵史上最慘重，但民進黨立委陳歐珀卻在立院提案，呼籲交通部事後可在事發地點設立紀念碑，消息傳出後花蓮人忍不住破口大罵：「花蓮人要的是安全回家的路，不是紀念碑」、「可以先把你拖去埋嗎」。

陳歐珀今(8日)在立院臨時提案，舉出日航JA123空難後設立了安全教育館的例子，呼籲交通部教災完成後，可以在事發地點興建紀念碑，或是類似安全教育館的裝置，發揮生命教育功能，警惕後世，避免悲劇再度上演。

陳歐珀提案蓋紀念碑，獲得同黨立委陳明文與無黨籍趙正宇支持。(圖／花蓮同鄉會)

一名花蓮網友看到後相當火大，在臉書《花蓮同鄉會》痛批陳歐珀：「花蓮人要的不是一座又一座的紀念碑！我們要的是一條平安回家的路！不要再拿這種美化工程來堵大家的嘴，這種處理方式太廉價了！」

不少花蓮人看到後也怒火中燒，附和：「做50個銅像，面對台鐵大樓擺著」、「要設紀念碑就放在總統府前」、「這些錢拿來改善鐵路安全不是更實在？」、「這種水準當立委...」、「蘇花高已經被政客玩爛成四不像，高高在上的官什麼時候才能真正為人民謀福利」、「紀念碑能幹嘛？雙手合十拜一下就可以從花蓮馬上變到台北去嗎？」、「把這些錢拿去做邊坡預警監控系統比較實在」、「這種立委可以先拖去埋嗎」、「要不要乾脆蓋紀念遊樂園？這些人真的瘋了」、「蓋紀念碑才能拿捐款收回扣」、「現在做民意代表都不用智力檢查嗎」、「今天紀念碑，明天繼續悲」、「原來記取教訓不是趕緊做防護建設，是蓋紀念館跟紀念碑，真是了不起」、「怎麼又是他」、「陳歐珀不意外」。

(中時新聞網)