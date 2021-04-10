聖地牙哥教士10日出現成軍半世紀以來首次「無安打比賽」，先發投手穆斯葛洛夫(Joe Musgrove)登板9局送出10張老K，沒有被敲安打、沒有四壞球、隊友也沒有失誤，28上27下，可惜只差1人就能達成無人上壘的「完全比賽」。終場教士3-0客場擊敗德州遊騎兵，寫下這歷史性的一勝。

教士隊投手Joe Musgrove投出隊史首次無安打比賽。(MLB臉書)

穆斯葛洛夫賽後說：「老天，我累壞了，我從沒像這樣全神貫注。我本季第一場只投到第6局，這場比賽一口氣投滿9局。」遊騎兵全場僅1人上壘，穆斯葛洛夫用掉112球就完封9局，反觀遊騎兵投手5人合計用掉141球。

遊騎兵上場28人次，唯一的漏網之魚是賈羅(Joey Gallo)在4局下，被穆斯葛洛夫第一顆失控的切球打中，藉著觸身球上一壘。由於第4局還很早，穆斯葛洛夫當時也沒特別在意，後來才知這球的代價很大。

教士成軍於1969年，是比較年輕的球隊，沒拿過世界大賽冠軍。締造隊史紀錄的穆斯葛洛夫原本是太空人投手，2018年他被包裹「4換1」拿去交換海盜投手寇爾(Gerrit Cole)，今年初再被海盜以三方交易賣給教士，生涯自責分率4.28。

另一個紀錄是穆斯葛洛夫效力自己的家鄉球隊(加州)投出無安打比賽，是從1990年以來的第6人。「每個人都夢想投出無安打比賽，今天是我的第一次無安打比賽，穿著教士隊球衣而且是隊史紀錄，非常美妙。」他拿下本季2連勝，累積15局無失分。

(中時新聞網)