40歲張柏芝出道多年，最近因參加《乘風破浪的姐姐2》人氣翻漲，除了被質疑懷第4胎，她在節目中的表現也常引發討論。最新一集片段中，張柏芝參加真心話老實說，大膽問其他姐姐們「有多喜歡我？有多不喜歡我？」她坦言過去因怕受傷，不擅交朋友也沒什麼朋友，但上了這節目才敢把心門敞開問心底話。

張柏芝2019年因一段在節目中表現答非所問的表現上了熱搜，當時香港娛樂大亨向華強的老婆陳嵐（向太）忍不住發長文補刀批評，「感覺她就是說大話張口就來，完全不經過大腦，自己吹牛吹到爽為止...她是讀書少，不知道一天才24小時，說話邏輯思維混亂」。

張柏芝坦言過去不敢交朋友。（圖／翻攝自秒拍）

向太又說：「她是真正被放養長大的，沒有規矩沒有方圓，反而很多年輕人以為她隨性自由任性開心為榜樣」，「從小單親，後來離婚，心裡有點扭曲，她身世也坎坷，對孩子的愛應該是真的，多給點她關愛吧！說謊成隱（癮）了自己都相信了」，最後還列出精神病的三大症狀。

張柏芝最近人氣翻漲，被網友讚有盛世美顏。（圖／翻攝自張柏芝微博）

近日，張柏芝在《浪姐2》一開頭就說是那英的粉絲，似乎不擔心那英和前情敵王菲是好友這層關係，最近她又在節目中公開問大家喜歡還是討厭她，直說還沒參加節目前不懂得交朋友，只喜歡跟家人相處，因為覺得家人才是一輩子的，「朋友我害怕受傷」，所以對每段友情都小心翼翼，不敢延續下去，來到這節目才有交到朋友的感覺，對此，楊丞琳表示：「我覺得友情的受傷是難免，可是我還是肯相信」，其他網友回應：「女神人間清醒呀，家人是永遠的依靠呢」、「張柏芝活得很通透」、「張柏芝是真心的在交朋友」、「希望女神以後都可以開開心心的」。

(中時新聞網)