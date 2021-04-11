民眾擠著拍鑾轎。（周麗蘭攝）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，鑾轎今天下午5時抵達雲林縣將在西螺福興宮駐駕，逾萬人擠在西螺大橋接駕，沿途家戶準備鮮花素果祈福，鞭炮聲不斷，熱鬧非凡。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標指出，這兩天天氣涼爽，恰逢周末假日，所以今年人潮比往年多。

雖然人潮比往年多，但鎮瀾宮配合中央防疫政策，不開放鑽轎底，遶境隊伍行進速度相當快，提早半小時抵達雲林縣境內。

雲林縣烘焙師簡敏郎、高靜枝夫妻依例手工製作烘焙桂圓蛋糕及小饅頭，免費給香客帶著路上充饑、補充體力。高靜枝說，今年人潮比往年多，1萬多顆桂圓蛋糕不到1小時就發完了，明年要準備更多與香客結緣。

前新北市長朱立倫在彰化縣溪州加入大甲媽進香隊伍，一路走到雲林縣西螺鎮。他接受中央社記者訪問時表示，沿途感受到信眾虔誠，也看到台灣最美麗的風景「人」，看到當地居民與香客分享食物、飲料等，充滿人情味。

鑾轎抵達前，縣長張麗善、台北市長柯文哲、雲林縣議員李明哲、廖偉晴、廖秋萍、梁銘忠已在臨時搭起的舞台等候迎轎。（周麗蘭攝）

大甲媽祖鑾轎進入雲林縣時，逾萬人擠在西螺大橋頭迎接，台北市長柯文哲、雲林縣長張麗善等人扶轎；鑾轎晚間駐駕西螺福興宮，預計深夜起駕前往嘉義縣新港奉天宮。

大甲媽9日晚間起駕，展開9天8夜遶境進香活動，沿途經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市，全程約340公里。

(中央社)