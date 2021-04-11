女星張棋惠在15歲時，與楊丞琳、黃小柔、冷嘉琳組「4 In Love」女子演唱團體出道，歌手出身的張棋惠在2014年與音樂人黃冠龍結婚，夫妻育有一女，張棋惠近年在綜藝、談話性節目相當活躍，而親民的張棋惠日前則曬出自己近照和5年前剛生完女兒的照片，擁S身材曲線的張棋惠與過去剛生產完的模樣相差極大，連她自己都直呼：「整個身型真的明顯變化」。

36歲張棋惠日前在臉書曬出5年前的產後照和現在近照，只見當時的張棋惠臉蛋和四肢較豐腴，而現在的張棋惠則是輕鬆駕馭貼身禮服，她前凸後翹的身材曲線、細手臂、鳥仔腳相當養眼，怎麼看都不像是一個孩子的媽咪。

這是剛生完孩子的我V.S現在的我❤️ 整個身型真的明顯變化，那時阿寶開始上幼幼班時，多出來了時間我其實就能開始做很多事情，包括重新開始將工作銜接回來，開始飲食控制，也開始有氧 我並不是一生完身材就馬上恢復，我也算是真的花了蠻多時間，還有毅力堅持，所以你想要讓身材好好維持，一定要花時間調整，現在我是飲食調整，有氧運動，重訓一起結合（一定不能間斷！） 養出健美的身材，讓肌肉能讓身體更靈活，更美好❤️ 由張棋惠發佈於 2021年4月9日 星期五

對此，張棋惠發文坦言：「整個身型真的明顯變化」，張棋惠也不藏私分享，表示她自從女兒「阿寶」開始上幼幼班後，自己就開始有效率的運用時間「包括重新開始將工作銜接回來，開始飲食控制，也開始有氧」。

張棋惠強調，自己不是一生完、身材就馬上恢復「我也算是真的花了蠻多時間，還有毅力堅持」，同時，張棋惠也以過來人的身分指出：「所以你想要讓身材好好維持，一定要花時間調整，現在我是飲食調整，有氧運動，重訓一起結合（一定不能間斷！）」最後，張棋惠也感性寫下：「養出健美的身材，讓肌肉能讓身體更靈活，更美好」。

(中時新聞網)