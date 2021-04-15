大陸星楊冪發起的「漫畫腰」挑戰爆紅，讓台灣網紅紛紛搶跟風潮，眾多挑戰者中，被網友封為「外脫女王」的網紅勾勾，被網友大讚最有誠意，不過向來尺度超大的她，曾在IG分享裸泳照片再度被挖出，掀起網友一陣議論。

楊冪在微博發起仿照漫畫趴地的折腰動作，一舉登上熱搜，由於被指出恐對身體造成傷害，讓她隨即刪照道歉，但仍阻止不了許多人跟風挑戰，就有網友指出在眾多挑戰者中，有「外脫女王」封號的網紅勾勾最受矚目，只見她上半身全裸，僅穿著一件丁字褲，露出渾圓屁股蛋入鏡，並以胸部貼地的姿勢，完成這項高難度的挑戰，由於稍有不慎就會走光，讓網友們看的血脈賁張。

對此，網友們也紛紛留言：「主角是重點，背景不重要，只有我在放大嗎」、「這姿勢太過犯規了啦，我要去報警了」、「哇！這個腰身！看完晚上又得要失眠了」、「幾乎全裸，看得差點又要流鼻血」。

不過勾勾最大尺度並非這次，她過去就曾自拍裸泳照分享在IG爆紅，此外，之前到加拿大旅遊，也上傳一張逛當地超市的照片，只見她將襯衫下擺拉到胸上打結，巧妙遮住胸前的「重點」部位，雪白飽滿的一對傲人北半球幾乎炸出，重點部位更是若隱若現，遊走在尺度邊緣，對此，她幽默PO文回應：「沒什麼伴手禮好送你們的」，可以說是送給粉絲的額外福利。

(中時新聞網)