台灣久旱不雨，不少人問究竟何時才要降雨？氣象專家賈新興在臉書分享一張「東亞附近低空氣流圖」表示，受反聖嬰現象的影響，菲律賓至南海、台灣，都處在異常氣旋式環流影響，所以才會使得降雨異常偏少，春雨偏少不僅是台灣的問題，更是東亞區域氣候的問題，對此有網友好奇何時才會有西南氣流，賈新興也回應「恐要到5月下旬」。

圖為今年元月1日至4月12日東亞附近的「低空氣氣流圖」。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興今稍早在臉書PO文「為什麼雨下不來」？原因都來自於「反聖嬰現象」，他分享今年元月1日至4月12日東亞附近的「低空氣氣流圖」說，菲律賓至南海、台灣都處在異常的氣旋式環流影像，明顯的降雨都在圖中冷色系區塊，顯示台灣、大陸福建及廣州一帶皆為雨異常偏少的區域，這樣的型態反應了「反聖嬰現象」的餘威。

賈新興在臉書皆台灣不降雨，原因全來自於「反聖嬰現象」。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興進一步解釋，研究顯示，當PDO（太平洋年代際震盪）和「反聖嬰現象」聯手時，臺灣的春雨相對就是非常容易偏少，且春雨的偏少不僅只是台灣的問題，也是東亞區域氣候的問題。對此，有網友好奇詢問「西南氣流何時才會啟動？」賈新興則回應「目前看起來要等到5月下旬」，意味著在這之前恐都不會有大雨發生。

(中時新聞網)